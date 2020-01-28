Стало известно о договоренности между легендарным американским баскетболистом Коби Брайантом и его женой Ванессой никогда не садиться вместе в один вертолет.

Информацию об этом сообщает издание People со ссылкой на источник в ряде близких семьи Брайант. В материале журнала говорится о том, что баскетболист и его супруга после их свадьбы в 2001 году заключили особую сделку. Они должны были никогда не садиться в один вертолет вместе, чтобы в случае катастрофы их дети не остались сиротами.

Напомним, Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джанна, а также еще восемь человек погибли в результате крушения вертолета близ города Калабасас в Лос-Анджелесе утром 26 января. Трагедия произошла из-за сложных метеоусловий. У Брайанта осталась жена и трое дочерей, младшей из которых нет и года.