Петербургский хоккейный клуб СКА начал матч против минского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ. Игра проходит на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь.

Подопечные Алексея Кудашова идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, уступая по очкам лишь московскому ЦСКА. После 52 матчей команда из Санкт-Петербурга имеет 73 очка. «Динамо» идет на последней, 12-й строчке Западной конференции, набрав всего 34 очка в 51 поединке.

СКА одержал две победы подряд, выиграв сначала у «Барыса», затем — у нижегородского «Торпедо». Минское «Динамо» в предыдущем туре уступило череповецкой «Северстали», однако до этого обыграли московский «Спартак».