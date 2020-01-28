Российская теннисистка, победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова выложила в сеть интригующую фотографию.

В «сторис» своего «Инстаграма» Шарапова выложила фотографию, на которой изображена ее рука. На безымянном пальце левой руки теннисистки красуется кольцо с крупным бриллиантом. Никаких официальных заявлений о предстоящей свадьбе не поступало.

Сейчас Мария Шарапова находится в отношениях с 40-летним бизнесменом из Великобритании Александром Гилксом. Самой Шараповой сейчас 32 года.

Не так давно стало известно, что Мария Шарапова не сможет принять участие в турнире в Санкт-Петербурге SPB Ladies Open из-за своего состояния. На Открытом чемпионате Австралии Шарапова не смогла пройти дальше первого круга, она проиграла хорватской теннисистке Донне Векич.