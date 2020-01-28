Российская фигуристка Алена Канышева заявила о своем переходе из женского одиночного катания в танцы на льду.

Ученица группы Этери Тутберидзе в своем «Инстаграме» опубликовала обращение к болельщикам. В нем фигуристка рассказала, что травма, полученная в ноябре 2018 года, не позволяет ей выполнять необходимую прыжковую нагрузку.

«Хочу поблагодарить команду Этери Тутберидзе за возможность выучить 4Т — это было моей мечтой!», — написала фигуристка. Также Канышева поблагодарила всех тренеров, с кем ей пришлось работать в одиночном катании и пообещала выйти на достойный уровень в танцах на льду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алёнка Канышева (@alenka.kameshek05) 28 Янв 2020 в 7:50 PST

Напомним, в текущем сезоне Алена Канышева не выступала, поскольку долгое время восстанавливалась. Лишь в декабре Канышева вновь приступила к тренировкам. В группе Тутберидзе фигуристка выучила четверной тулуп, а также стала бронзовым призером юниорского финала Гран-при.