Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова рассказала об отношении к русским людям в Польше.

Слова Кураковой цитирует портал РИА Новости. Фигуристка заявила, что ей говорили о том, что к русским в Польше относятся плохо, однако она чувствовала по приезде совершенно обратное. «Как-то таксист узнал, что я русская, и стал сам вспоминать язык и пытаться со мной говорить на русском», — отметила Куракова, добавив, что прошлое поколение поляков изучало русский язык и помнит его до сих пор.

По словам Кураковой, сейчас поляки восхищаются тем, что в их страну приехала русская девочка и выучила польский язык. «Поэтому мне кажется, что нелюбовь к русским в Польше — это все стереотип и неправда», — заключила фигуристка.

Напомним, в текущем сезоне Екатерина Куракова дебютировала за сборную Польши на международных стартах. На чемпионате Европы 2020 года фигуристка замкнула десятку сильнейших.