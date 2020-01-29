Бывшая российская фигуристка, выступающая за Польшу, Екатерина Куракова рассказала о том, кто создает дружескую атмосферу на тренировках у Брайана Орсера в «Крикет Клабе».

По мнению Кураковой в интервью РИА Новости, за такую атмосферу ответственны все фигуристы и тренеры, поскольку все очень доброжелательны и относятся друг к другу с пониманием. «Мы спокойно можем прийти к тренеру и поговорить не только о спорте, но и о жизни. Если меня что-то тревожит, я могу поделиться с Брайаном», — сказала Куркакова.

Фигуристка добавила, что пока что еще не заходила к тренеру, чтобы рассказать о депрессии на душе. Чаще они с Орсером общались о погоде, однако однажды он поделился с подопечной, что у него болит нога.

Напомним, Екатерина Куракова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за Польшу около двух лет назад. В этом году она впервые выступила за Польшу на соревнованиях под эгидой ISU.