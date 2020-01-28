Польская фигуристка, ранее выступавшая за Россию, Екатерина Куракова высказала свое мнение о двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой, с которой вместе тренируется в группе Брайана Орсера в Торонто.

В интервью порталу РИА Новости Куракова рассказала, что у нее с Медведевой хорошие отношения, в чем-то они даже подруги. «Женя — великий спортсмен, которая добилась невероятных результатов», — отметила фигуристка, добавив, что Медведева дважды выиграла чемпионат мира, чемпионат Европы и финал Гран-при, а также имеет два серебра Олимпийских игр.

Как считает Куракова, Медведева крута не только в медалях, но и в отношении к спорту. «По тому, как она тренируется и как подходит к жизни, можно сказать, что она действительно человек с большой буквы», — сказала фигуристка, подчеркнув, что она берет с Медведевой пример.

Напомним, Евгения Медведева тренируется в группе Брайана Орсера с 2018 года после того, как ушла от Этери Тутберидзе.