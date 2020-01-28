Петербургский СКА крупно обыгрывает минское «Динамо» после первого периода в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходит на площадке «Ледового дворца» в Петербурге, на данный момент счет 4:0 в пользу СКА.

Команды проведут на льду еще два периода, прямую трансляцию игры можно посмотреть здесь.

Счет в матче был открыт на первой минуте: автором шайбы в большинстве стал Максим Карпов, для реализации команде потребовалось менее 10 секунд. Уже на второй минуте СКА удвоил преимущество благодаря броску Ивана Морозова. На шестой минуте счет 3:0 в пользу СКА сделал Ярно Коскиранта. На 12-й минуте четвертую шайбу СКА забросил Кирилл Марченко.

Напомним, СКА идет на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, минское «Динамо» же замыкает ее.