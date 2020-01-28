Польская фигуристка, выступавшая за Россию, Екатерина Куракова высказала мнение о том, можно ли бороться за высокие места на турнирах по фигурному катанию без четверных прыжков.

По мнению Кураковой, слова которой цитирует портал РИА Новости, фигурное катание состоит не только из прыжков, а также других элементов — вращений, дорожек шагов и второй оценки за компоненты катания.

«Важно не зацикливаться на прыжках, но в любом случае когда у тебя четверные, тебе проще», — отметила Куракова, добавив, что все фигуристки ошибаются. По мнению спортсменки, если чисто кататься с тройными прыжками и сложными каскадами, а также добиваться интересного образа на льду, то можно спокойно бороться за хорошие места.

Напомним, в текущем сезоне Екатерина Куракова дебютировала за Польшу на международных соревнованиях. На чемпионате Европы она стала десятой.