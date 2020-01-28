Российский хоккейный тренер Валерий Брагин вошел в тренерский штаб петербургского хоккейного клуба СКА в качестве старшего тренера.

Информация об этом появилась на официальном сайте СКА. Отметим, главный тренер молодежной сборной России по хоккею эту должность не оставил, однако вчера стало известно о его назначении в тренерский штаб основной сборной России по хоккею. Таким образом, Брагин будет работать под руководство Алексея Кудашова как в сборной России, так и в петербургском СКА.

Отметим, что Валерий Брагин уже приступил к работе: он находится на тренерской скамейке СКА во время матча с минским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ. Игра проходит сейчас в Петербурге, счет в матче 4:0 в пользу СКА.