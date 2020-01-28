Российская прыгунья в высоту, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене рассказала о том, как относится к мнению о том, что спортсменам стыдно выступать под нейтральным флагом.

В интервью RT спортсменка призналась: стыдно, что вообще все дошло до подобной ситуации в российском спорте. «Есть внутренние проблемы, которые за четыре года так никто и не решил», — сказала Ласицкене, добавив, что люди не понимают, как много спортсмен отдает своему делу.

«Век легкоатлета заканчивается в 40 лет, и у меня нет времени ждать, когда положение улучшится», — сказала прыгунья, добавив, что она показывает свой профессионализм и завоевывает медали в секторе. Для Ласицкене недопустимо, чтобы ее карьеры была разрушена таким образом.

«Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы защитить мои права! Кроме того, все прекрасно знают, что мы из России», — сказала Ласицкене.

Напомним, в связи с расследованием дела Данила Лысенко ассоциация World Athletics рекомендовала приостановить процедуру выдачи разрешения на участие в соревнованиях российских спортсменов в нейтральном статусе.