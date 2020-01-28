Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин отреагировал на заявление президента СБР Владимира Драчева о возможном сокращении состава сборной России вдвое.

Слова Аликина цитирует портал Sport24. По мнению тренера, если действительно сейчас на сборы возили 16 человек, то это неправильно. Когда Аликин был тренером сборной, брал с собой 10 биатлонистов.

По мнению Аликина, нынешнее сокращение состава не имеет под собой ничего страшного, однако тренеру непонятно другое высказывание главы СБР. «Другое дело, что Драчев хочет проводить сборы за рубежом и ездить по заграницам. Тут я просто не согласен! У нас и так аховое положение – закрываются школы биатлона во многих областях», — отметил Аликин, добавив, что в России есть хорошие базы, а когда он был тренером, то два сбора проводил в России.

«Понятно, что шкала цен за рубежом выше, но, ребята, вы хотите жить комфортно и бегать на задворках или показывать результат?», — заключил Аликин.

Напомним, сегодня Владимир Драчев заявил, что для подготовки сборной России на зарубежных базах потребуется вдвое сократить нынешний состав сборной России.