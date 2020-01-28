Петербургский хоккейный СКА выигрывает у минского «Динамо» после двух периодов в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходит на площадке «Ледового дворца» в Петербурге, счет в матче 4:0.
Все шайбы в ворота минского «Динамо» на данный момент были заброшены в первые 12 минут игры. В первом периоде отличились поочередно Максим Карпов, Иван Морозов, Ярно Коскиранта и Кирилл Марченко, один раз было реализовано большинство.
Во втором периоде за драку по пять минут штрафа получили форвард СКА Василий Подколзин и нападающий минского «Динамо» Шейн Принс. Большинство при удалении нападающего минчан Игоря Мартынова СКА реализовать не смог.
Команды проведут на льду еще один период, прямую трансляцию игры можно посмотреть здесь.
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