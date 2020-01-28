Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пояснили, почему сейчас нет смысла учить элементы «ультра-си» в современном парном катании.

В интервью агентству ТАСС Козловский заявил, то при нынешней системе оценок вставлять в программу элементы ультра-си не имеет надобности. «Элементарно — по стоимости ультра-си отличаются всего на два балла. Всего два балла», — отметил фигурист, добавив, что если сделать элементы на максимум бонусов, разница составит три балла.

«А сколько сил он отнимет? Сколько здоровья на его изучение уйдет?», — добавил Козловский, отметив, что на четверной подкрутке ни шпагат, ни руки вверх не сделать, и таким образом теряется уровень.

«Максимум — третий уровень четверной подкрутки. Получишь ты меньше, а риск слишком велик», — сказала Бойкова.

Напомним, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на прошлой неделе выиграли чемпионат Европы в Граце.