Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал о том, какие постановки в фигурном катании ему нравятся.

В интервью агентству ТАСС Дмитрий Козловский отметил, что ему очень нравятся именно танцевальные постановки номеров в фигурном катании. «Мне очень нравятся Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон», — отметил фигурист, добавив, что постановки в танцах — это искусство, к этому должно стремиться парное катание.

По словам Козловского, на эксперименты их с партнершей тянет, однако они стараются договариваться с тренерами, поскольку у Тамары Москвиной колоссальный опыт. «Она — очень открытый человек, готова воспринимать мнение других, в том числе и спортсменов», — сказал фигурист.

Напомним, на прошлой неделе Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли чемпионат Европы по фигурному катанию в Граце.