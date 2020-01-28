Петербургский хоккейный клуб СКА разгромил минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в «Ледовом дворце» в Петербурге и завершилась со счетом 5:0.

В первом периоде в составе СКА отличились поочередно Максим Карпов, Иван Морозов, Ярно Коскиранта и Кирилл Марченко, один раз было реализовано большинство. Все четыре шайбы были заброшены в первые 12 минут игры.

Во втором периоде команды результативными действиями не отметились, за драку со льда на пять минут удалили Василия Подколзина и Шейна Принса.

В третьем периоде нападающий СКА Иван Морозов установил окончательный счет в матче, на 46-й минуте встречи оформив дубль.

Теперь команда Алексея Кудашова продолжит занимать вторую строчку в турнирной таблице Западной Конференции, минское «Динамо» продолжит занимать последнее, 12-е место.