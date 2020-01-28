Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала про важность развития мозга и интеллекта у спортсменов.

По мнению Бойковой, чьи слова цитирует ТАСС, мозг — это самая главная мышца, ее натренированность помогает кататься. «Посмотрите на Натана Чена. Как только он поступил в медицинский университет, он стал очень стабильно кататься, выигрывать все турниры, усложнять свои программы», — сказала Бойкова, добавив, что при этом Чен не терял над собой контроль, следил и за эмоциональной составляющей, и за техникой.

Бойкова отметила, что Чен очень много учится, развивает нейронные связи — связи между мозгом и мышцами тела. «Вот поэтому у него получается выдерживать такую нагрузку, такое давление. Он все предусматривает, он знает, что делать», — сказала фигуристка.

Отметим, уже два года Нейтан Чен совмещает карьеру фигуриста и учебу в Йельском университете.