Российские фигуристы Алена Косторная, Артур Даниелян и Дарья Павлюченко освоили вальс сразу после возвращения с чемпионата Европы в Граце.

Фотография с фигуристами появилась в «Инстаграме» чемпиона Европы по бальным танцам Виталия Сурмы, именно с ним фигуристы осваивали технику вальса.

«Огромного уважения заслуживают их победы, а так же труд тренеров, вырастивших таких спортсменов!», — отметил танцор и хореограф, добавив, что фигуристы являются гордостью России.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виталий Сурма (@vitalysurma) 28 Янв 2020 в 9:35 PST

Напомним, все трое фигуристов завоевали медали на чемпионате Европы в Граце. Алена Косторная взяла золото в женском одиночном катании, Артур Даниелян стал вторым в мужском одиночном, а Дарья Павлюченко в паре с Денисом Ходыкиным завоевала бронзу турнира.