Российский биатлонный тренер, личный тренер Александра Логинова Александр Касперович рассказал о подготовке своего подопечного к чемпионату мира в Антхольце.

Слова тренера цитирует портал «Спорт День за Днем». По словам Касперовича, Логинову есть что дорабатывать перед стартом турнира, однако тренер доволен его нынешним состоянием.

«Надо пройти сбор и оценить состояние спортсмена, но изначально мы готовы бежать все гонки. Александр готов к этому. Готов бороться в личных гонках и эстафетах», — отметил Касперович, отказавшись предсказывать возможные медали в гонках. По мнению тренера, Логинову нужно бороться за подиумы.

Напомним, чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце стартует 13 февраля. Перед этим сборная России проведет сбор в Риднау.