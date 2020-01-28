Ученица Этери Тутберидзе Алена Канышева ушла в танцы на льду, поскольку здоровье фигуристки больше не способно выдерживать прыжки, СКА в очередной раз победил в КХЛ, и командой на тренерском мостике вместе с Алексеем Кудашовым руководил Валерий Брагин.

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СКА забросил пять шайб минскому «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА разгромил минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в «Ледовом дворце» в Петербурге и завершилась со счетом 5:0. В первом периоде в составе СКА отличились поочередно Максим Карпов, Иван Морозов, Ярно Коскиранта и Кирилл Марченко, один раз было реализовано большинство. Все четыре шайбы были заброшены в первые 12 минут игры. В третьем периоде на 46-й минуте игры нападающий СКА Иван Морозов установил окончательный счет в матче.

Ученица Тутберидзе Канышева ушла из одиночного катания в танцы на льду

Российская фигуристка Алена Канышева заявила о своем переходе из женского одиночного катания в танцы на льду. Ученица группы Этери Тутберидзе в своем «Инстаграме» опубликовала обращение к болельщикам. В нем фигуристка рассказала, что травма, полученная в ноябре 2018 года, не позволяет ей выполнять необходимую прыжковую нагрузку. К группе Этери Тутберидзе Канышева присоединилась весной 2019 года и за это время освоила четверной тулуп.

Брагин назначен старшим тренером СКА вслед за должностью в сборной России

Российский хоккейный тренер Валерий Брагин вошел в тренерский штаб петербургского хоккейного клуба СКА в качестве старшего тренера. Брагин будет работать под руководство Алексея Кудашова как в сборной России, так и в петербургском СКА. Отметим, еще до своего официального назначения Брагин приступил к работе: он находился на тренерской скамейке СКА во время матча с минским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Емельяненко вышел из СИЗО в Анапе после семи суток ареста

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко покинул СИЗО города Анапа после семи суток ареста за пьяный дебош. Напомним, суд Анапы арестовал Александра Емельяненко за пьяный дебош в поселке Супсех, где тот готовился к поединку против Магомеда Исмаилова.

«Интер» объявил о трансфере Эриксена

Датский полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен стал футболистом миланского «Интера». Соглашение «нерадзурри» с датчанином подписано на четыре с половиной года, до 30 июня 2024-го. Клубы согласовали переход 27-летнего полузащитника за 20 миллионов евро. Отмечалось, что два миллиона от этой суммы получит амстердамский «Аякс». Зарплата Эриксена в «Интере» будет составлять 10 миллионов евро.

Австрийский лыжник Дюрр получил 15 месяцев тюрьмы условно. Он замешан в допинговом скандале

Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр приговорен к 15 месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщает журналист Хайо Зеппельт. В 2014-м году Дюрр был пойман на употреблении эритропоэтина и дисквалифицирован на два года. Отбыв отстранение, он вернулся в профессиональный спорт. В январе 2019-го года Дюрр дал интервью телеканалу ARD и рассказал о допинге в лыжных гонках. На основе предоставленной информации полиция начала расследование и установила, что на чемпионате мира в Зеефельде лыжники используют кровяной допинг.