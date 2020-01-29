Комментатор Андрей Голованов выразил уверенность в том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не вернется в спорт.

«Тут я полностью разделяю мнение Татьяны Тарасовой, которая сразу сказала, что Алина в профессиональный спорт не вернется. Это вопрос мотивации», — сказал Голованов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Комментатор пояснил, что Загитова выиграла уже все титулы и не имеет никаких гарантий, что сможет повторить свой успех. По мнению Голованова, она точное не наверстает отставание от подруг по команде — Трусовой, Щербаковой и Косторной.

«Формулировка «приостановила карьеру» не должна вводить в заблуждение. Уверен, на официальных соревнованиях Загитову мы больше не увидим», — сказал Голованов и призвал не делать из этого трагедии, так как Загитова по-прежнему очень популярна и востребована.

Напомним, Загитова взяла паузу в карьере после финала Гран-при, где заняла шестое место.