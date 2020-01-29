Тренерский штаб сборной Франции по биатлону определился с составом команды, которая выступит на чемпионате мира. Турнир будет проходить в Антхольце (Италия) в период с 13 по 23 февраля.

Мужскую команду представят Мартен Фуркад, Кентен Фийон-Майе, Симон Дестье, Антонин Гигона и Эмильен Жакелен. Также в Антхольце выступит Фабьен Клод, в семье которого недавно произошла трагедия: его отец погиб, провалившись под лег на снегоходе в горах северного Квебека.

В составе женской сборной Франции выступят Анаис Бескон, Жюстин Брезаз, Селия Эмонье, Хло Шевалье и Жюлия Симон.

Напомним, на данный момент Мартен Фуркад идет лидером общего зачета Кубка мира, имея в своем активе 601 очко. На второй строчке располагается его соотечественник Кентен Фийон-Майе.