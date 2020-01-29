Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале она встречалась с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой и потерпела поражение в двух сетах со счетом 5:7, 3:6.

Спортсменки провели на корте 1 час 35 минут, за это время Павлюченкова четыре раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и взяла три гейма на подаче соперницы. Мугуруса записала на свой счет шесть эйсов, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

В полуфинале испанке предстоит сыграть с представительницей Румынии Симоной Халеп, посеянной под четвертым номером. В четвертьфинале она выбил из борьбы эстонку Анетт Контавейт — 6:1, 6:1.

Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, в прошлогоднем финале она оказалась сильнее Петры Квитовой.