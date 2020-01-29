«Монако» на своей арене проиграл «Сент-Этьену» в матче 1/8 финала Кубка Франции. Игра проходила на стадионе «Луи II» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Дени Буанга, поразивший ворота «Монако» на 24-й минуте. В матче принял участие российский полузащитник Александр Головин, он вышел на поле в стартовом составе «Монако», но не записал себе в актив результативные действия. В концовке игры он получил предупреждение от арбитра.

Таким образом, «Монако» завершил выступление в нынешнем розыгрыше Кубка Франции, а «Сент-Этьен» вышел в четвертьфинальную стадию турнира. Напомним, в 1/16 финала «Сент-Этьен» выбил из борьбы «Париж», а «Монако» одолел «Сен-Привет Сен-Илере».