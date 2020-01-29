Официальный сайт Первого канала будет транслировать чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. Соревнования будут проходить в Сеуле (Южная Корея) в период с 4 по 9 феврале. В роли комментатора выступит Александр Гришин.

На чемпионате четырех континентов выступят сильнейшие спортсмены Азии, Африки, Америки и Австралии. Так, на лёд выйдет двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, чемпион Канады Роман Садовский, Киган Мессинг, Боян Цзинь, Нам Нгуен, Джейсон Браун и другие фигуристы.

В женском катании фаворитом будет японка Рика Кихира, также выступят Каори Сакамото и Вакаба Хигучи, Брейди Теннелл, Ынсо Лим, Юлим Ким и т.д.

В парном катании на льду появятся действующие чемпионы мира китайцы Вэнцьзин Суй/Хань Цун и канадцы Кирстен мур-тауэрс/Майкл Маринаро, в танцах на льду — Мэдисон Чок/Эван Бейтс и Мэдисон Хаббелл/Закари Донахью.