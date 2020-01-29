Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинальном поединке он одержал победу над представителем Швейцарии Стэном Вавринкой. Игра завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:4, 6:2.

Спортсмены провели на корте 2 часа 22 минуты. За это время Зверев тринадцать раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и взял пять геймов на подаче соперника. Вавринка сделал четыре эйса, пять раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из шести возможных.

Напомним, в четвертом круге Вавринка выбил из борьбы россиянина Даниила Медведева, Зверев — Андрея Рублева.

Следующий соперник Зверева пока не определился, им станет победитель матча Рафаэль Надаль (Испания) — Доминик Тим (Австрия).