Защитник петербургского СКА Артём Зуб попал в сферу интересов клуба НХЛ «Оттава Сенаторз».

Об этом сообщает инсайдер Даррен Дреггер на своей странице в «Твиттере». Действующий контракт Зуба с армейцами рассчитан до конца нынешнего сезона. Отмечается, что пока нынешнее соглашение в силе, защитник не будет планировать своё будущее, однако «Оттава» находится в шорт-листе претендентов на 24-летнего игрока.

В текущем сезоне Зуб принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Игрок набрал 19 (12+7) очков по системе «гол плюс пас», его показатель полезности составляет «+28». Защитник является олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Гагарина.

Напомним, в составе «Оттавы Сенаторз» уже выступают несколько россиян — Никита Зайцев, Артем Анисимов и Владислав Наместников.