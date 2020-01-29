Спортивный комментатор Андрей Голованов выразил уверенность в том, что Евгения Медведева могла отобраться на чемпионат Европы, если бы не снялась с произвольной программы на чемпионате России.

Голованов отметил, что Александра Трусова неудачно выступила в Красноярске, из-за чего могла проиграть Медведевой. Комментатор уверен, что Евгения была бы в тройке сильнейших на чемпионате Европы.

«Медведева не сдается, разучивает четверной сальхов. Из-за переезда в Канаду и смены тренера начало прошлого сезона не задалось, но бронзовую медаль на чемпионате мира завоевать сумела», — сказал Голованов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению комментатора, Медведева показывает настоящее женское катание. После перехода к Орсера фигуристка поменяла технику и стала исполнять элементы не так, как раньше, добавил Голованов.

Напомним, Медведева завершила нынешний сезон после чемпионата России.