Тела всех девяти погибших при крушении вертолета знаменитого баскетболиста Коби Брайанта извлечены из-под обломков.

Как сообщает AFP, останки доставлены в Лос-Анджелес в центр судебно-медицинской экспертизы. После осмотра тел следователи идентифицируют личности погибших. Напомним, помимо Брайанта в вертолете находилось восемь человек: его 13-летняя дочь джинна, её одноклубница Алисса Альтобелли с отцом Джоном Альтобелли, Сара Честер с дочерью Пэйтон, Кристина Маузер и Ара Зобаян.

Напомним, Коби Брайант погиб врезульатет крушения вертолета близ города Калабасас в Лос-Анджелесе утром 26 января. Трагедия произошла из-за сложных метеоусловий. У Брайанта осталась жена и трое дочерей, младшей из которых нет и года.

Ранее стало известно, что Брайант и его супруга никогда не садились в вертолет вместе, чтобы в случае катастрофы их дети не остались сиротами.