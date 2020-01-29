Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что ей стыдно за ситуацию, при которой легкоатлеты должны выступать в нейтральном статусе.

«Стыдно, что в принципе дошло до такой ситуации. Есть внутренние проблемы, которые за четыре года так никто и не решил», — сказала Ласицкене, слова которой приводит RT.

Спортсменка подчеркнула, что атлеты посвящают всю жизнь своему делу, но их век заканчивается в 40 лет. «У меня нет времени ждать, когда положение улучшится», — добавила Мария. Она отметила, что показывает свой профессионализм и завоевывает медали, поэтому не хочет, чтобы карьера была разрушена таким образом.

Напомним, Ласицкене, как и остальные россияне, еще не получила допуск от совета Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) на международные старты по легкой атлетике.