Российский боец UFC Забит Магомедшарипов может провести поединок с Чан Сун Чжуном, который известен как Корейский Зомби.

По информации Front Page MMA, бой должен состояться в рамках турнира UFC 249, который будет проходить в Нью-Йорке 18 апреля. В главном поединке турнира россиянин Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Тони Фергюсоном.

Напомним, в ноябре минувшего года Магомедшарипов принял участие в турнире UFC в Москве. В главном поединке вечера он встречался с Кэлвином Кэттером и одержал победу в трех раунда единогласным решением судей.

28-летний Магомедшарипов провел 19 поединков в смешанных единоборствах и одержал 18 побед, из них шесть — нокаутом. В его пассиве одно поражение.