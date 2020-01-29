Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев уверен, что команда сможет побороться за место в тройке лидеров Кубка наций по итогам нынешнего сезона.

Драчев заявил, что сборная России показывает те результаты, на которые способна в данный момент. В команде уже проанализировали ситуацию и выявили места, где можно добавить, чтобы не отставать от лидеров, отметил специалист.

«Сейчас всё делается, чтобы на чемпионате мира мы держались в тройке в общем зачёте Кубка наций», — сказал Драчев, слова которого приводит РИА «Новости». Он подчеркнул, что сборные Франции и Норвегии — это объективные лидеры, но на третье место претендуют сразу несколько стран.

Напомним, на данный момент мужская сборная России занимает четвертое место в Кубке наций, женская — пятое. Чемпионат мира в Антхольце (Италия) будет проходить с 13 по 23 февраля.