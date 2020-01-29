Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, объяснили, почему не задумываются о смене спортивного гражданства.

По мнению Морозова, это было бы нецелесообразно. «Просто если размышлять логически, то это „карантин“, смена страны. Это всё сначала. Вообще никаких смыслов нет», — сказал фигурист, слова которого приводит ТАСС.

Владимир добавил, что их пара не испытывает кризиса, а неудачные выступления связаны со сменой тренеров. Морозов подчеркнул, что они очень много работают над скольжением и хореографией, но пока не могу соединить это вместе.

Напомним, в нынешнем сезоне Тарасова и Морозов тренируются в США под руководством Марины Зуевой. На чемпионате Европы в Граце они завоевали серебряную медаль, уступив своим соотечественникам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.