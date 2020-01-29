Валерий Захаров, личный тренер российского лыжника Глеба Ретивых, прокомментировал выступление спортсмена в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберстдорфе.

Ретивых занял шестое место. В финальном забеге он шел лидером, однако не смог сохранить скорость до конца дистанции и финишировал последним. Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо.

«Пока неясно, что именно, но что-то точно произошло. На ровном месте отстать на девять секунд на таком отрезке невозможно», — сказал Захаров, слова которого приводит «Тюменская арена».

Тренер подчеркнул, что Ретивых уже может на равных соперничать с лучшими спринтерами мира. Однако лыжник еще может прибавить, в том числе и психологически, уверен Захаров.

«Глеб уже однозначно входит в мировую спринтерскую элиту», — подытожил специалист.

Напомним, на данный момент Ретивых идет на третьем месте спринтерского зачета Кубка мира. Он уступает Клэбо и представителю Франции Люке Шанава.