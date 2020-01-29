Полузащитник Дмитрий Тарасов отправился на второй тренировочный сбор с казанским «Рубином». Команда полетела в турецкий город Белек, сообщает пресс-служба.

В Турцию также отправился защитник Владимир Гранат, который пропустил первый сбор из-за травмы. Тарасов, напомним, находится на просмотре в казанском клубе.

Тарасов принимал участие в первом тренировочном сборе «Рубина», он сыграл в контрольном матче со словацким «Слованом» и отметился забитым голом.

С июня 2019 года, когда закончилось действие контракта с «Локомотивом», Тарасов находится без клуба. Долгое время он восстанавливался от травмы, а затем тренировался с московским «Динамо». Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отметил, что рассматривает кандидатуру Тарасова, чтобы команда обрела баланс в полузащите.