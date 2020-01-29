Нападающий Александр Кокорин не полетел на второй тренировочный сбор с петербургским «Зенитом».

Об этом сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых» в «Твиттере». В опубликованном списке футболистов, которые отправились на сбор, нет фамилии Кокорина. «Зенит» взял в Испанию пятерых нападающих: Артема Дзюбу, Сердара Азмуна, Себастьяна Дриусси, Илью Воробьева и Даниила Шамкина.

Отправляемся на вторые зимние #ГазпромТренировочныеСборы вот в таком составе 🇪🇸 pic.twitter.com/Hpo01UDVbh — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) January 29, 2020

Напомним, на данный момент не известно, где Кокорин продолжит карьеру. Он отказался переходить в «Сочи» на правах аренды. Накануне его супруга Дарья заявила, что Кокорина отправили в «Зенит-2» до конца сезона, однако отчим и агент футболиста эту информацию не подтвердил.

Кокорин присутствовал на первом сборе «Зенита» в Катаре. Он принял участие в товарищеском матче против «Аль-Увайнаха», на который вышел с капитанской повязкой. Тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак заинтересован в том, чтобы Александр остался в клубе, но не может повлиять на ситуацию.