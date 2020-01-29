«Зенит» в ситуации с Александром Кокориным угодил в патовую ситуацию, разрешить которую мягко уже не получится.

Клуб, невзирая на общественное мнение (это еще аукнется на старте официальных матчей), продолжает стоять на своем, указывая Кокорину его южный путь – «Сочи» и борьба за выживание. Кокорина не взяли на сбор в испанский Бенидорм, при этом он нужен главному тренеру Сергею Семаку, который в двух контрольных матчах в Катаре доверял игроку капитанскую повязку.

Однако высшее руководство двух клубов обо всем договорилось и назад не переигрывает: Кокорин должен играть за «Сочи». В противном случае – пожалуйста, есть «Зенит-2», идущий на третьем месте в зоне «Запад» ПФЛ.

Тюрьма научила Кокорина быть последовательным: сказал, что не пойду в «Сочи» – значит не пойду. Окей, буду играть за «Зенит-2». Именно в команде Владислава Радимова Кокорин проводил первые тренировки после того как вышел на свободу.

Главная загадка во всей это истории – реальные причины того, почему Кокорин не может играть за «Зенит» ближайшей весной. Люди гадают, и версий скрытого мотива этого поступка уже довольно много.

Все они какие-то «пацанские». И то, что «зек не достоин играть за народную команду и не должен становиться чемпионом». И помощь другу из-за чувства вины. И даже месть – якобы сам Пак делает все, чтобы как можно больше насолить Кокорину.

В истории с Кокориным с самого начала есть какая-то сила, которая противоречит здравому смыслу. Сначала их с Мамаевым бесконечно оставляли в СИЗО, хотя в сути дела можно было разобраться за месяц. Затем, уже после отсидки, Кокорина не успели заявить на чемпионат России, хотя в его случае напрашивалось исключение. И вот, ситуация с «Сочи».

Во всех предыдущих историях в отношении Кокорина вполне можно было сказать: все что ни делается – к лучшему. Длительное нахождение в СИЗО в итоге позволило чуть срезать срок. Приобрести сочувствие со стороны команды и болельщиков. Полностью восстановиться и набрать форму. Нынешняя ситуация тоже должна дать Кокорину какие-то бонусы. Какие – остаться дождаться начала сезона.

Который, вполне вероятно, игрок начнет в «Зените-2», где будет передавать опыт молодым игрокам и куражиться по второй лиге. Сейчас Кокорину, по большому счету, не важно, где играть. Ему важен сам факт нахождения на поле – получение игровой практики. По-настоящему выбрать клуб он сможет летом.