Глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер заявил о выявлении манипуляций со 145 пробами из базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

По словам Юнгера, 145 из 298 записей, которые попали под подозрение, оказались изменены.

«Мы установили, когда и какие данные были удалены. Но не в каждом случае удалось восстановить их», — сказал Юнгер, слова которого приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он добавил, что некоторые данные были датированы задним числом. Для этого вся база переставлялась на одну дату четырехлетней давности, потом необходимые записи удалялись. WADA проанализирует все 298 записей, вызвавшие подозрение.

Напомним, 9 декабря WADA отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях из-за манипуляций с базой данных. Санкции вступят в силу после того, как завершатся все апелляционные процессы.