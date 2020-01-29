Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с нападающим Александром Кокориным.

Футболист отказался переходить в «Сочи», поэтому был переведен в «Зенит-2» и не поехал на второй сбор с основной командой. По мнению Радимова, в «Сочи» Кокорин мог бы стать номером один, но в «Зените» ему было бы не так просто.

«В «Зените» при Дзюбе, Азмуне и Дриусси пришлось бы тяжелее. Проблема в том, что у «Зенита» весной нет еврокубков», — сказал Радимов, слова которого приводит «Спорт день за днем». Тренер пояснил, что в оставшейся части сезона «Зениту» предстоит сыграть в лучшем случае 14 матчей, поэтому ротация состава практически не нужна.

«Перегруз игроков в данной ситуации — это проблема для Семака. Все хотят играть, получать практику», — сказал Радимов.