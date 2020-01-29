Немецкий теннисист Александр Зверев по-прежнему намерен пожертвовать призовые с Australian Open на ликвидацию последствий лесных пожаров, если сможет завоевать титул.

«Я обещал жителям Австралии. Я сдержу обещание, если это случится», — сказал Зверев, слова которого приводит AFP. Теннисист подчеркнул, что есть люди, которые нуждаются в деньгах, чтобы начать строить жизнь заново.

Напомним, Зверев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, выбив из борьбы представителя Швейцарии Стэна Вавринку — 1:6, 6:3, 6:4, 6:2. Его следующий соперник ещё не определился: им станет победитель пары Рафаэль Надаль (Испания) — Доминик Тим (Австрия).

Действующим чемпионом Australian Open является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира составляет 43 миллиона долларов.