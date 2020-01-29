Игра за СКА – отличный мостик для того, чтобы очутиться в сильнейшей лиге мира. В НХЛ из петербургского клуба только за последние 5 лет уезжали Тарасенко и Бобровский, Дадонов и Панарин, Яковлев и Гавриков, Гусев и Шестеркин. Система налажена – ты талантлив, хорошо играешь за СКА – пора тебе в НХЛ. Вот и Артем Зуб угодил в селекционные сети «Оттавы». А кто еще из игроков СКА, кроме этого защитника, может рассчитывать на НХЛ в ближайшем будущем?

Владимир Ткачев, сезон КХЛ: 36 очков (12+24)

Самый очевидный кандидат понятен. Роман Ротенберг очень долго уговаривал техничного форварда не спешить с НХЛ, а попробовать сначала в СКА – набрать вистов. И по тому, как Ткачев проводит этот сезон, план работает. Еще сезон-два на таком уровне – и Ткачев пойдет по пути Артемия Панарина и Никиты Гусева, на которых он сильно похож по игровому стилю.

Александр Барабанов, сезон КХЛ: 16 очков (9+7)

У Барабанова не все складывается в текущем сезоне: сначала к маленьким площадкам долго привыкал, потом были проблемы со здоровьем. Однако потенциал форварда позволяет ему рассчитывать на НХЛ. Там как раз стали особо ценить миниатюрных, но быстрых и пронырливых нападающих. Несколько клубов уже интересовались Барабановым, но есть мнение, что ему туда рано.

Андрей Кузьменко, сезон КХЛ: 26 очков (11+15)

Кузьменко – очень техничный и работоспособный силовой форвард, который очень долго находил себя в СКА. Больше сезона занимал путь 23-летнего Кузьменко в ведущие звенья после армейского обмена летом 2018-го на Калинина. В текущем сезоне многое получается. Реальную силу покажет плей-офф, однако для НХЛ такой игрок интересен.

Наиль Якупов, сезон КХЛ: 17 очков (10+7)

Якупов всегда будет интересен НХЛ – первый номер драфта как-никак. Однако чтобы вновь обратить на себя внимание северо-американских клубов, нужно нечто большее, чем то, что Якупов показывает два последних сезона. Якупов не всегда попадает в состав СКА, поэтому вряд ли может рассчитывать на что-то серьезное за океаном. Тем более, он и контракт недавно продлил, связав свое будущее с Петербургом на три года.

Морозов, Подколзин, Марченко, сезон КХЛ: 20 очков на троих

Тройка с МЧМ, безусловно, перспективна. Приход Валерия Брагина в тренерский штаб – дополнительная возможность развивать одаренных игроков. Молодежное звено в последних матчах здорово проявляет себя, но чтобы рассчитывать на НХЛ, нужно играть так сезона два-три.