Спринтерская трасса в Оберстдорфе (Германия) может быть изменена к чемпионату мира по лыжным гонкам 2021 года.

В минувшие выходные в Оберстдорфе состоялся этап Кубка мира, по итогам которого многие посчитали трассу спринта слишком сложной и длинной. Согласно регламенту FIS, время прохождения дистанции должно быть приближено к 3 минутам.

«Гонка показала, что трасса на 30-40 секунд длиннее, чем должна быть, и это было тяжело. Пока ничего не решено, но это то, что нам определенно нужно обсудить», – сказал рейс-директор FIS Пьер Миньере.

Тренер спринтерской группы сборной Норвегии Арильд Монсен считает, что длинный подъем будет сокращен, за счет чего время прохождения трассы уменьшится.

Напомним, спринт в Оберстдорфе выиграл норвежец Йоханнес Клэбо, идущий на втором месте общего зачета Кубка мира.