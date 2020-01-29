Британский боксер Диллиан Уайт и россиянин Александр Поветкин могут провести свой бой в США. О возможном поединке в Нью-Йорке рассказал промоутер английского тяжеловеса Эдди Хирн.

«Не исключено, что следующий бой Уайт проведет в США. Я бы сказал, что вероятность этого примерно 50 на 50. Считаю, что это был бы отличный ход для него. Он и сам хочет пошуметь там, — цитирует iFL TV Хирна.

Хирн отметил, что бой Уайт и Поветкина изначально планировали провести в Британии. Но потом подумали, что лучше будет провести поедионк в Нью-Йорке.

Напомним, в последний бое россиянина с Хантером состоялся в Саудовской Аравии — в андеркарде боя Энтони Джошуа с Энди Руисом. Судьи оценили выступление боксеров одинаково — 115:113, 113:115 и 114:114, таким образом, зафиксировав в поединке ничью.

40-летний Поветкин одержал 35 побед, из них 24 — нокаутом, а также потерпел два поражения, один бой завершился вничью. На счету Уайта 27 побед при одном поражении.