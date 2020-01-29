В финале юниорского Гран-при прошлого года Алёна Канышева поднялась на пьедестал, куда не попала будущая двукратная чемпионка России Анна Щербакова. Спустя полгода девушки стали подругами по команде: Алёна пополнила отряд со звучным названием «ученицы Тутберидзе». А вчера объявила, что уходит в танцы на льду.

Что произошло?

Причиной её ухода стала травма, полученная, по словам спортсменки, еще в ноябре 2018-го года. То есть, ещё до финала Гран-при, бронзовая медаль которого так и останется высшим достижением в её карьере одиночницы. Прошлый сезон вообще сложился для Канышевой успешно — не только из-за медали, но и потому что её, что называется, заметили. Она смогла заинтересовать публику наравне с вундеркиндами Тутберидзе, а её «Снегурочку» считали если не лучшей, то одной из самых удачных программ сезона.

Тутберидзе не могла пропустить такое дарование мимо своих рук, и уже в марте 2019-го Алёна начала тренироваться в «Хрустальном». В СМИ переход практически не обсуждался до тех пор, пока Канышева не прыгнула четверной. А произошло это достаточно быстро: видео, на котором она исполняет квад-тулуп, появилось уже в мае.

Несмотря на открывшиеся перспективы, не все поклонники фигуристки одобрили такое решение: боялись, как бы конвейер Тутберидзе не убил самобытность Канышевой. Получилось хуже — «убили» саму спортсменку. В своей публикации в «Инстаграме» Алёна написала: «Травма, которую я получила в ноябре 2018 года, не позволяет мне выполнять необходимую прыжковую нагрузку». И это — очень некрасивый момент. Кто бы ни помогал Канышевой составлять текст своего обращения, выпад в сторону Светланы Пановой — предыдущего тренера спортсменки — завуалировать не удалось. В буквальном смысле сообщение гласит «Травма, которую я получила в «Снежных барсах», не позволяет выполнять прыжковую нагрузку». Четверной тулуп и Этери Георгиевна в белом пальто — ни при чем.

Возникает вопрос: если Тутберидзе брала Канышеву с травмой спины, не дающей прыгать, то для чего было нужно столь стремительное разучивание четверного? Почему повреждение не помешало Алёне успешно выступить в финале Гран-при, но спустя год оказалось причиной ухода из одиночного катания? Не потому ли, что вместо реабилитации и восстановления Канышеву отправили догонять подруг по новой команде? Ещё летом она высчитывала, попадает ли на следующую Олимпиаду, а теперь, после пропуска сезона, винит во всем старую травму.

Какие перспективы в танцах?

Как бы сильно ни хотелось увидеть успехи Алёны в танцах на льду, рассчитывать на это могут лишь самые отъявленные оптимисты. Очередь в танцах движется не просто медленнее, чем в одиночке, она вообще практически стоит. Успешно выйти из юниоров в этом виде крайне непросто: победители ЮЧМ Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин за два взрослых сезона не смогли приблизиться к медалям. Можно и не ходить так далеко: даже Загорски/Гурейро и Попова/Мозгов могут претендовать только на бронзу внутренних стартов.

Переход состоявшегося одиночника в танцы — непростая история. По этому пути пытались пойти Адьян Питкеев и Алиса Лозко, но оба завершили карьеру. Чтобы пробиться на более-менее высокий уровень хотя бы внутри страны, Канышевой необходим хороший партнер и очень упорная работа, которой может помешать травма спины.

Несмотря на относительную лёгкость танцев на льду, в этом виде также требуется хорошее физическое состояние. Пример того же Мозгова это подтверждает: дуэт рискует пропустить следующий сезон из-за его проблем со спиной.

Вряд ли найдутся желающие спонсировать тренировки Канышевой, например, у Игоря Шпильбанда, к которому Тутберидзе отправила свою дочь. В России же выбор тренеров в танцах не очень велик, и в любом случае означает, что придется не только много работать, но и долго ждать своей очереди. Можно рассмотреть вариант со сменой гражданства: тогда довольно скоро откроется путь на международные старты, но там Канышева и её потенциальный партнер тоже останутся в середняках.

Уходя, Канышева сказала, что в группе Тутберидзе исполнилась ее мечта — четверной прыжок. Алёна так и не поняла, что лучшим в её карьере был не квад-тулуп, а та невероятная «Снегурочка» в голубом платье.