Главный тренер «Зенита» Джоан Плаза рассказал, что требуется его команде, чтобы успешно сыграть в Евролиге с «Барселоной». Встреча пройдет в четверг, 30 января, в Испании.

В этой игре наставник «Зенита» не сможет рассчитывать на несколько игроков ростера — травмированы Андрей Зубков, Дмитрий Хвостов и Матеуш Понитка.

«Нам нужно забыть о том, что существуют отговорки. Все понимают, что у нас несколько травм, в матче не смогут сыграть сразу трое игроков, и для нас, как для скромного клуба Евролиги, это большая проблема. Но нужно забыть об этом и показать свое лучшее лицо. Мы понимаем, что если этого сделать не удастся, «Барса» просто сомнет нас еще в первой четверти», — приводит слова главного тренера «Зенита» официальный сайт клуба.

Плаза подчеркнул, что если команде удастся сыграть так, как в последних матчах, если удастся не впасть в панику, то она покажет все, на что способна, поскольку хорошо выступает на выезде.