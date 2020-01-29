Тяжелый форвард «Зенита» Уилл Томас в преддверии матча Евролиги против «Барселоны» рассказал, что его команде нужно действовать как можно лучше. Встреча состоится в четверг, 30 января, в Испании.

«Это будет очень тяжелая игра, «Барселона» — одна лучших команд Евролиги и играет соответствующе. Никто в «Зените» не ожидает, что будет легко, это очевидно. Нам нужно играть с удвоенной энергией и делать это на протяжении всех 40 минут. Нужно попробовать играть так же, как они, и попробовать победить», — цитирует Томаса официальный сайт «Зенита».

Матч «Барселоны» и «Зенита» начнется в 23.00. Прямая трансляция ожидается в эфире «Матч ТВ». Напомним, в матче первого круга Евролиги в СИБУР Арене «Барселона» добилась победы с двухзначной разницей в счете. Главный тренер «Зенита» Джоан Плаза не сможет рассчитывать на трех травмированных баскетболистов — Андрей Зубков, Дмитрия Хвостова и Матеуша Понитку.