Защитник Данил Круговой попал в список игроков, которые отправились на сбор с «Зенитом» в Испанию. Игрок левой бровки будет тренироваться по индивидуальной программе и продолжать восстановление после травмы. В декабре он был прооперирован в одной из клиник Финляндии. Сроки реабилитации должны были составить три месяца.

Напомним, летом Круговой подписал пятилетнее соглашение с «Зенитом» и сразу был отдан в аренду на год в «Уфу». Из-за травмы защитник не принимал участия в матчах с конца осенней части чемпионата России.

В текущем сезоне Круговой провел шесть матчей за «Уфу» в РПЛ и один — в Кубке России, не отметившись при этом результативными действиями.

Отметим, Данил Круговой является воспитанником «Зенита», в 2016-2018 годах он выступал за вторую команду клуба. Прошлый сезон Круговой провел в «Уфе», перейдя в этот клуб в статусе свободного агента, сыграл в девяти матчах РПЛ и забил один гол.