Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказал о причинах своего вылета с Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинальном матче с испанкой Гарбинье Мугурусой Павлюченкова уступила со счётом 5:7, 3:6.

Павлюченкова отметила, ничего заколдованного в этой стадии — это был очередной матч, который сегодня не удалось пройти. Теннисистка призналась, что старалась не думать, что это четвертьфинал и матч за выход в полуфинал. Хотела просто победить и сделать всё возможное для этого победы.

По словам Павлюченковой, свою роль сыграли двойные ошибки, когда при счете 4:3 россиянка вела с брейком и сделала три двойные. Ошибки Палюченкова объяснила риском и усталостью.

«Мне хотелось немножко поддавить её. Где-то не получилось, и потом та же история при 6:5. Психологически уже руки опускались, но тем не менее во втором сете я всё равно играла. Всё бывает, это всего лишь первый сет. Но там уже не сложилось», — отметила Павлюченкова в интервью Eurosport.

В полуфинале Мугуруса сразится с румынкой Симоной Халеп.