Знаменитый баскетболист Шакил О’Нил, напарник Кобе Брайант по чемпионскому «Лейкерс», рассказал о том, как узнал о гибели бывшего партнера по команде.

По словам Шакила О’Нила, он тренировался дома с сыном Шакиром и племянником Коламбусом. В этом время зашел другой племянник в слезах и показал телефон с новостью. О’Нил крикнул на него, чтобы он убрал его подальше от глаз бывшего центового. Шакил О’Нил отметил, что мы живем в таком мире, где все можно подделать с помощью компьютера.

Я не хотел верить в это. Потом мне все начали звонить и эта информация подтвердилась. Я давно не чувствовал такой боли. Мне 47 лет. Я потерял двух бабушек, сестру, а теперь и младшего брата», — отметил О’Нил в передаче NBA on TNT.

Напомним Кобе Брайант разбился на вертолете в воскресенье, 27 января. Вместе с ним погибла его 13-летняя дочка.