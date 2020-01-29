Олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков подтвердил, что его по правилам исключили из финишных протоколов престижного марафона Марчалонга, который проходил в Италии 26 января.

Оказывается, российский спортсмен нарушил правила техники классического стиля — преодолел последний подъём коньковым ходом.

«Один раз прошёл коньком. Просто очень сильно устал, было настолько тяжело, что не мог забраться. Не угадал с лыжами, перемудрил. Ничего особенного, бывает, сняли по правилам, всё правильно, было тяжеловато, гонка очень тяжело далась. У меня претензий нет, всё понятно. Тот момент я не очень чётко понимал, мне казалось, что я иду правильно, классикой, не знал, как забраться», — приводит слова Легкова «РИА Новости».

Легков посетовал на лыжи, которые у него работали очень тяжело. Напомним, лыжник финишировал на марафоне на 56-й строчке, на семь минут отстав от победителя гонки. Спустя некоторое время фамилия Легкова пропала из финишных списков марафона. Лучшим из россиян в гонке стал Максим Вылегжанин, он финишировал 11-м.